Москва, , 17:58 — REGNUM Cредняя стоимость литра бензина в России за неделю с 20 по 27 апреля снизилась на одну копейку и составила 44,85 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Дизельное топливо за этот же период подешевело в среднем на пять копеек — до 47,75 рубля за литр.

По состоянию на 27 апреля средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,41 рубля, марки АИ-95 — 45,85 рубля, марки АИ-98 — 52,07 рубля.

Согласно данным Росстата, в течение недели снижение цен на бензин наблюдалось в 19 центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подешевел в Кирове — на 0,9%. Рост цен отмечен в Рязани — на 3,2%, Петрозаводске — на 0,2%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин за неделю в среднем не изменились.