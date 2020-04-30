Рига, , 17:51 — REGNUM Сотрудники международного аэропорта «Рига» готовятся к постепенному возобновлению полётов. Об этом сообщила представитель воздушной гавани Лаура Карните порталу Diena.lv.

«Мы работаем над тем, чтобы подготовить пассажирские терминалы к наплыву людей, осуществляем меры по защите сотрудников и пассажиров от опасности заражения коронавирусом в зоне регистрации, посадки и контроля», — сказала Карните.

По ее словам, планы авиакомпаний говорят о том, что возобновление полётов в стране будет постепенным, принимая во внимание существующие в данный момент во многих странах ограничения.

Напомним, в 2019 году пассажиропоток аэропорта «Рига» составил 7,8 млн человек.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.