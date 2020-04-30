Тамбов, , 17:33 — REGNUM На Тамбовщине предприятия пищевой промышленности продолжают наращивать производство продукции, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. За I квартал этого года прирост составил 17% относительно аналогичного периода прошлого года.

В непростых экономических условиях предприятия пищевой промышленности Тамбовской области демонстрируют стабильные темпы роста. По информации регионального управления сельского хозяйства, за первый квартал 2020 года индекс производства пищевых продуктов на Тамбовщине относительно января-марта 2019 года составил 117 процентов.

За первые три месяца 2020 года предприятиями пищевой промышленности отгружено пищевых продуктов собственного производства, а также выполнено работ и услуг на сумму почти 21,5 млрд рублей, что превышает уровень аналогичного периода прошлого года на 11%. Доля в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств составляет более 50%.

За январь-март этого года в регионе производство сахара увеличено в трое, крупы — более чем вдвое. Темпы роста производства растительного масла составляют 50%. На 22% выросло производство мяса свинины, мясных полуфабрикатов, муки.