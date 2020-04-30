Рига, , 17:33 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на девять. Об этом 30 апреля пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 3075 тестов, общее количество обследованных превысило 57 886. В стационаре находятся 42 пациента, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. В стране от COVID-19 скончались 15 человек.

Отмечается, что число заразившихся в Латвии достигло 858.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.