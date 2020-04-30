Бишкек, , 16:12 — REGNUM На поддержку бизнеса в Киргизии найдено порядка 14 млрд сомов (13 млрд рублей), но этих денег недостаточно, сумма должна быть удвоена. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании парламента сегодня, 30 апреля.

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По словам главы правительства, необходимо учитывать возможности самого бизнеса.

«Должно быть понимание того, что складывающаяся ситуация — не ноша одного правительства. Все предложения будут открыто обсуждаться с бизнес-сообществом и парламентом», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

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