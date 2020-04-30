Санкт-Петербург, , 16:24 — REGNUM Вернуть экономику России к прежним показателям после пандемии коронавируса удастся только если производство будет вновь запущено, и при этом сохранятся все меры по недопущению заражения людей. Об этом 30 апреля ИА REGNUM заявил доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической теории и экономической политики СПбГУ Александр Лякин.

Ранее, президент РФ Владимир Путин предложил разработать масштабный общенациональный план действий по восстановлению экономики, пострадавшей от пандемии.

По мнению эксперта, для этого необходимо дать возможность запустить производство и при этом соблюдать соответствующие санитарно-гигиенические нормы. Кроме того, нужно изолировать наиболее опасные в эпидемическом смысле регионы от других, в том числе от зарубежного влияния, и открыть доступ в те субъекты РФ, где инфекция не получила широкого распространения.

«В чистых регионах восстанавливать нормальную жизнь, Москву, Петербург и Подмосковье изолировать от остальной страны карантинными заставами, пропуская только грузопоток, — предложил Лякин. — В остальном, нужно снимать любые рогатки на дорогах для любого грузового транспорта и личного автотранспорта. Нужно открывать торговлю. Любую — книгами, хозтоварами, бытовой техникой. Может, только с одеждой пока подождать».

Объясняя свою позицию, эксперт отметил, что в то время, как зараженные ежедневно фиксируются в больницах, домах престарелых, общежитиях и остальные местах массового совместного пребывания людей, то о таких случаях на производстве практически не известно.

«Можно начать открывать рестораны — с соответствующей рассадкой, защитными стеклами в качестве перегородок и так далее, но чтобы восстанавливалась нормальная экономическая жизнь. Иначе говоря, открывать любую деятельность, у которой нет хороших заменителей с удаленным доступом, и где можно реализовывать принципы взаимоудалённости», — подытожил собеседник.

Однако при всем этом, нужно сохранить меры по изоляции тех, для кого COVID-19 действительно угроза. А остальным — постепенно возвращаться к обычной жизни, работе, применяя все меры для предотвращения заражения — соблюдать дистанцию, носить маски, чаще мыть руки.

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