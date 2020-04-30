Бишкек, , 16:00 — REGNUM Международные финансовые институты и донорские организации пообещали предоставить властям Киргизии $456 млн (33,6 млрд рублей) в качестве поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на парламентском заседании сегодня, 30 апреля.

По словам главы правительства, в эту сумму входят средства Международного валютного фонда — 19,6 млрд сомов (около 18,3 млрд рублей), Азиатского банка развития — 4,1 млрд сомов (3,8 млрд рублей) и Евразийского банка развития — 8,2 млрд сомов (7,6 млрд рублей).

Также высокопоставленный чиновник отметил, что изначально прогнозировалось недопоступление в бюджет республики порядка 30 млрд сомов (28 млрд рублей) из-за экономического кризиса, спровоцированного пандемией коронавирусной инфекции.