Бишкек, , 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения оказала Киргизии помощь в борьбе с распространением коронавируса, подарив средства индивидуальной защиты и термометры. Об этом сообщает представительство ВОЗ в республике.

Министерство здравоохранения Киргизии получило гуманитарный груз стоимостью $22 тысячи (1,6 млн рублей), в состав которого вошли 100 бесконтактных термометров и 950 комплектов, состоящих из защитных костюмов, масок, перчаток и защитных очков.

ИА REGNUM напоминает, что всего в Киргизии зарегистрировано 746 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 195 — среди медицинских раотников.