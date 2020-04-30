Бишкек, , 15:56 — REGNUM В мае выплата пенсий, социальных государственных пособий и зарплат работникам бюджетной сферы будет осуществлена вовремя. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании парламента Киргизии, передают киргизстанские СМИ.

По словам высокопоставленного чиновника, обязательства за апрель власти Киргизии перед ними уже выполнили.

Вместе с тем глава правительства отметил, что проблемы с выплатами пособий, пенсий и зарплат бюджетникам могут возникнуть уже в июне.

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