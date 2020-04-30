Кострома, , 15:51 — REGNUM За нарушение санитарных требований в период «антикоронавирусных» мер в Костромской области не закрыли ни одного предприятия — передает корреспондент ИА REGNUM. И дело здесь вовсе не в безупречном соблюдении предосторожностей, от которых зависит безопасность людей.

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По данным на 28 апреля в костромских организациях, возобновивших работу в условиях пандемии COVID-19, выявили 262 нарушения санитарного режима. Основные недочеты связаны с «несоблюдением пропускного режима». Некоторые руководители так и не организовали доставку сотрудников к месту работы служебным транспортом. После 82 повторных проверок на предприятиях нашли 12 нарушений.

За соблюдением охранных мер на указанных объектах следит Роспотребнадзор и муниципальные служащие. Ведомство вправе приостановить деятельность организации до окончания снятия режима обязательной самоизоляции или оштрафовать ответственных лиц на сумму до полумиллиона рублей.

«По данным департамента экономического развития, пока предприятия не закрывали, Роспотребнадзор направляет представление, организации исправляют нарушения. В соответствии с действующим законодательством полномочия по наложению штрафов за нарушение санитарных требований и решения о закрытии предприятия возложены на Роспотребнадзор. Только данное ведомство может принять такое решение», — прокомментировали ситуацию в администрации региона.

От ответов на вопросы ИА REGNUM о количестве выписанных штрафов и том, планирует ли Роспотребнадзор приостанавливать работу предприятий за игнорирование мер, в надзорном ведомстве уклонились. Сейчас в реестр юридических лиц и ИП, «деятельность которых не подлежит приостановлению в связи с введением режима повышенной готовности» по данным на 30 апреля входит 210 предприятий.

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