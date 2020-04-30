Кострома, 30 апреля 2020, 15:51 — REGNUM За нарушение санитарных требований в период «антикоронавирусных» мер в Костромской области не закрыли ни одного предприятия — передает корреспондент ИА REGNUM. И дело здесь вовсе не в безупречном соблюдении предосторожностей, от которых зависит безопасность людей.
По данным на 28 апреля в костромских организациях, возобновивших работу в условиях пандемии COVID-19, выявили 262 нарушения санитарного режима. Основные недочеты связаны с «несоблюдением пропускного режима». Некоторые руководители так и не организовали доставку сотрудников к месту работы служебным транспортом. После 82 повторных проверок на предприятиях нашли 12 нарушений.
За соблюдением охранных мер на указанных объектах следит Роспотребнадзор и муниципальные служащие. Ведомство вправе приостановить деятельность организации до окончания снятия режима обязательной самоизоляции или оштрафовать ответственных лиц на сумму до полумиллиона рублей.
От ответов на вопросы ИА REGNUM о количестве выписанных штрафов и том, планирует ли Роспотребнадзор приостанавливать работу предприятий за игнорирование мер, в надзорном ведомстве уклонились. Сейчас в реестр юридических лиц и ИП, «деятельность которых не подлежит приостановлению в связи с введением режима повышенной готовности» по данным на 30 апреля входит 210 предприятий.
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