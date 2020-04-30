Бишкек, , 15:30 — REGNUM Выступая на заседании парламента, министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов признал, что все инфекционные отделения и больницы Киргизии находятся в ужасном состоянии, передает «Кабар».

По словам главы минздрава, уже долгие годы в них не было ремонта. Также инфекционные больницы и отделения остро нуждаются в хоть сколько-нибудь современном оборудовании.

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Высокопоставленный чиновник заверил депутатов, что скоро эти проблемы начнут решать за счет поступающей помощи.

Кроме того, отметил Абдикаримов, минздрав планирует привлечь южнокорейских инвесторов для реализации проекта строительства в столице Киргизии новой современной инфекционной больницы, рассчитанной на 130 койко-мест.

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