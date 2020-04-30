Москва, , 15:52 — REGNUM Востребованность беспроцентных кредитов на выплату зарплат сотрудникам снижается. Такие данные приведены в докладе уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей.

По данным исследования, подобное происходит на фоне ожидания бизнесом безвозмездной помощи в размере одного минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника. Кроме того, спрос на кредит снижает тот факт, что он выдается только для пострадавших по основному ОКВЭД.

Также заём доступен только для тех, у кого отсутствует налоговая задолженность. Поэтому уполномоченный по правам предпринимателей в России Борис Титов предложил допустить наличие налоговой задолженности, например, не превышающей 10−20 тыс. рублей и отменить условие, согласно которому для поучения кредита организация должна проработать не меньше одного года.

Помимо этого, Титов указал, что кредит выдается на 6 месяцев под 0%, затем ставка увеличивается до 4%. Поэтому необходимо увеличить срок беспроцентного кредита, поскольку на сегодняшний день по ряду отраслей сезонный бизнес не будет иметь доходы 4−6 месяцев.