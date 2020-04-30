Ярославль, , 15:25 — REGNUM Предприятия ЖКХ, предоставляющие жилищные услуги, оказались в сложной ситуации в связи с эпидемией коронавируса. К такому мнению пришли участники рабочей группы Госдумы России по поддержке предприятий отрасли, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославской группе компаний «Альфа Групп».

Работник ЖКХ

Руководство «Альфа Групп Ярославль» приняло участие в заседании группы в режиме он-лайн. Обсуждались меры поддержки отрасли. И депутаты, и участники рынка уверены, что без серьезных изменений отрасль ждут массовые банкротства. Управляющие компании, которые продолжают работать в сложных условиях эпидемии, оказались без поддержки государства.

Эксперты обращают внимание на главную несправедливость: власти запретили управляющим компаниям взимать пени с жителей за неуплату услуг ЖКХ. Пени были (наряду с отключением услуг) одной из реальных мер воздействия на так называемых «принципиальных неплательщиков», которые фактически кредитуются за счет квартплаты. Кроме того, многие люди физически не могут заплатить за услуги ЖКХ ввиду потери работы или сокращения зарплаты. Особенно остро эта проблема стоит в регионах. Между тем сами управдомы не освобождены от штрафов и неустоек перед поставщиками тепла, воды и электричества. Ресурсоснабжающие организации обращаются в суд и требуют взыскать долги с управляющих компаний. Депутаты Госдумы согласны с тем, что эту несправедливость надо устранять.

«Правительством объявлен мораторий на начисление пеней для населения, в тоже время управляющие и ресурсонабжающие компании от пеней перед поставщиками не освобождены, что наносит значимый удар по предприятиям данной отрасли. Предлагается ввести аналогичный мораторий и для данных предприятий», — сообщил депутат Госдумы от Ярославской области, член рабочей группы Илья Осипов.

В «Альфа Групп» полагают, что на время эпидемии в России нужно ввести мораторий на обязательство по 100-процентной оплате поставленных коммунальных ресурсов для управляющих компаний. Регулирующие органы должны продумать такую систему, чтобы в ней не осталось «крайнего», на которого будет сброшена вся ответственность за неплатежи в трудной экономической ситуации.

«Управляющие организации в цепочке поставщик-потребитель всегда вынуждены балансировать между обязанностью 100% рассчитаться за поставку коммунальных ресурсов при отсутствии 100% сборов (оплат от потребителей за жилищно-коммунальные услуги), при этом несут издержки на обеспечение повышения уровня собираемости оплат, на урегулирование вопросов потребителей по качеству и объему поставляемых ресурсов, не имея зачастую возможности их контролировать. Сейчас отрасль стоит на пороге проблем, которые начнутся, если не принять быстро меры по переходу отрасли на здоровые взаимоотношения. А пока это игра в одни ворота. Ресурсоснабжающая организация получает 100% за поставленный ресурс, а управляющая организация обязана платить, не имея последнего инструмента влияния на повышение уровня сборов», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в ГК «Альфа Групп».

Одним из инструментов взаимодействия управляющих компаний и поставщиков ресурсов была уступка просроченной задолженности, когда «безнадежные долги» жителей принимались в качестве оплаты ресурсоснабжающими организациями. Представители управляющих организаций предлагают законодательно закрепить эту норму в схему взаимоотношений между участниками рынка ЖКХ, поскольку сейчас она носит договорной характер.

Кроме того, эксперты полагают, что управляющие компании должны быть включены в перечень пострадавших отраслей, чтобы иметь возможность рассчитывать на меры поддержки. Нужно помнить, что управляющие организации являются и крупными работодателями, обеспечивая зарплатой армию сантехников, дворников, электриков, и других специалистов.

Рабочая группа Госдумы России по поддержке предприятий отрасли ЖКХ в условиях пандемии сформировала пакет предложений к правительству России. От скорости и качества их реализации будет зависеть работа одной из важнейших отраслей страны.

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