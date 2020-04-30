Москва, , 15:23 — REGNUM Искусственное удержание курса рубля негативно влияет на российскую экономику. Об этом 30 апреля заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-брифинге в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Искусственное удержание курса рубля сдерживает российскую экономику. Но снижение курса рубля повышает конкурентоспособность российского бизнеса. На внутреннем рынке — за счет конкуренции с бизнесом, на внешнем — повышает экспортный потенциал российского бизнеса», — отметил Титов.

В качестве потенциальной отрасли для роста экспорта он назвал российские автомобили иностранных марок, что могло стать драйвером российской экономики. Поэтому государству не следует вмешиваться в ситуацию с курсом рубля.

«Процессы пройдут естественно, и многие предприятия сохранят рабочие места», — сказал Титов.

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