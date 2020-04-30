Москва, , 15:17 — REGNUM Идея раздать определённую сумму денег в период кризиса каждому жителю страны не является рациональной. Об этом 30 апреля заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-брифинге в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, низкие цены на нефть являются долгосрочным фактором негативного влияния на экономику. Поэтому очень важно простимулировать потребительские возможности населения. Однако делать это нужно не при помощи поголовной выдачи денег населению.

«Но мы не видим необходимости это делать при помощи сплошной бомбардировки — выдачи какой-то конкретной денежной суммы. Давайте спросим у сотрудников полиции, есть ли у них проблемы снижения зарплаты или у них ничего не снижалось. Я просто привел пример полиции, есть и другие бюджетные группы, которые никак не чувствуют снижения доходов. Кроме того, есть достаточно обеспеченная группа людей, которые на частных предприятиях получала немало», — сказал Титов.

Поэтому он предложил выплатить гражданам финансовую помощь в размере двух МРОТ, но только тем, чья зарплата составляет или составляла не более пяти МРОТ.

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