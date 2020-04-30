Минск, , 14:43 — REGNUM С 1 мая правительство Белоруссии снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Такое решение закреплено постановлением Совмина Белоруссии № 259 от 29 апреля.

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $6,8 за 1 т (ранее — $52). Пошлина на прямогонный бензин снижена с $28,6 до $3,7 за тонну, на товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с $15,6 до $2 за тонну и такая же пошлина установлена в отношении дизтоплива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел. До этого ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий выработанных из нефти товаров изменялись 1 апреля. Тогда они были также снижены, напомнили в правительстве Белоруссии.

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Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко отказался подписывать пакет из 31 «дорожной карты» по углублению экономической интеграции Союзного государства и инициировал очередной нефтегазовый конфликт с Россией, добиваясь снижения стоимости российских поставок. За это время правительство Белоруссии закупило несколько партий «альтернативной» нефти, не дождавшись мартовского падения цен на мировых рынках.

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Экспорт нефтепродуктов — важнейшая статья внешнеэкономической деятельности, столкнувшаяся с проблемами сбыта на фоне падения мировых цен на нефть. В свою очередь белорусские НПЗ с начала года переживали дефицит сырья из-за специфики государственного правления.

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