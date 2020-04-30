Москва, , 14:59 — REGNUM В России предприятия начали отключать от электросетей. Об этом 30 апреля заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-брифинге в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На этой неделе возникла проблема отключения бизнеса от сетей. Мы предлагали меры, которые бы предохранили бизнес от таких действий. Но пока никаких мер предпринято не было, кроме рекомендаций на региональном уровне не отключать», — сказал Титов.

Однако к подобным советам не прислушиваются. При чем подобное происходит в целом ряде регионов.

«Эта угроза становится все более серьезной для предпринимателей», — заявил Титов.

Читайте ранее в этом сюжете: Титов назвал главный способ поддержки бизнеса

Читайте развитие сюжета: Титов предложил раздать деньги населению, но не полиции и чиновникам