Минск, , 14:40 — REGNUM Совмин Белоруссии рассчитывает привлечь ресурсы Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) для поддержки банковской системы. Об этом 30 апреля заявил первый зампред правительства республики Дмитрий Крутой.Ранее на эту тему: Лукашенко поклялся рассчитаться по долгам и «никогда не заимствовать»

«Состоялась видеоконференция с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Мы обсуждали вопрос поддержки ресурсами нашей банковской системы. Пока договорились с коллегами проработать выделение линии в размере $250 млн (первый транш) для Беларусбанка и $100 млн для Банка развития на поддержку компаний из наиболее пострадавших секторов», — цитирует Крутого пресс-служба правительства Белоруссии.

Чиновник сообщил, что активно продвигаются переговоры с МВФ. Крутой уточнил: «Они нам прислали свои запросные предложения по параметрам социально-экономического развития, бюджета, обслуживания государственного долга. Мы сейчас эти таблицы заполняем. По сути, идут технические консультации между экспертами. Сейчас нарабатываем те параметры обязательств, которые будут положены в письмо о намерениях».

«В целом страна рассчитывает на $2−2,5 млрд от внешних кредиторов на преодоление последствий неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире», — сказано в сообщении правительственной пресс-службы.

Финансовую помощь официальный Минск ждёт по итогам переговоров с «международными организациями, Всемирным банком, МВФ, Банком развития Китая, Европейским инвестиционным банком, правительствами отдельных стран с целью получения финансовой поддержки для восстановления после эпидемии коронавируса».

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Напомним, Александр Лукашенко отрицает наличие эпидемии в Белоруссии. Он неоднократно заявлял, что в постсоветской республике достаточно сил и средств для противодействия распространению коронавируса и связанных с этим опасных для жизни заболеваний. В целом ситуацию он называет «коронапсихозом» и периодически заявляет, что не тестируется на коронавирус.

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