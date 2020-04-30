Киев, , 14:37 — REGNUM Энергетика Украины в настоящий момент находится в состоянии «полной разбалансировки» и таких проблем, как сейчас, в отрасли «никогда в жизни не было», заявила сегодня, 30 апреля, экс-премьер-министр страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Свое заявление политик сделала в ходе согласительного совета Верховной рады сегодня, 30 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она предложила срочно вызвать в Раду премьер-министра Дениса Шмыгаля, для того чтобы доложил депутатам ситуацию в энергетике.

Впрочем, большинством эта инициатива поддержана пока не была.

«Коллапс в энергетике такого масштаба — возможно, еще неделю-две, мы будем иметь веерные отключения электроэнергии в стране… Закрываются блоки атомных электростанций и шахты, падают зарплаты энергетиков», — заявила она.

ИА REGNUM напоминает, что накануне политик Сергей Лещенко сообщил, что в мае Украина остановит три энергоблока атомных станций (АЭС) и ограничит мощность семи других, чтобы снизить производство электроэнергии наполовину — в интересах угольного бизнеса и предприятий «зеленой» энергетики олигарха Рината Ахметова.

Вечером 29 апреля стало известно, что правительство Украины утвердило новый «кризисный» энергетический баланс, который якобы позволит вывести отрасль из кризиса.