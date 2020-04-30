Москва, , 14:33 — REGNUM Одним из наиболее эффективных способов поддержать бизнес в период кризиса является разрешение на работу предприятий. Об этом 30 апреля заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-брифинге в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Одно из важнейших решений в пользу бизнеса было бы открытие новых предприятий. Я имею ввиду тех, которые сейчас закрыли. Несколько регионов стали пионерами в этом направлении. Это Забайкальский край, Ульяновская область. Вчера должна была открыться Калининградская область, но потом администрация сократило количество предприятий, которые могут работать», — сказал Титов.

По его словам, многие виды бизнеса смогут работать, соблюдая карантинные нормы. По каждой из отраслей уполномоченный пытается вытроить отдельный сценарий открытия, который будет согласовываться с Роспотребнадзором.

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