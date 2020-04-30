Москва, , 14:32 — REGNUM Среди субъектов РФ в плане поддержки бизнеса на период ограничительных мер особо отличаются в лучшую сторону семь регионов. Об этом 30 апреля заявил руководитель департамента по работе с региональными уполномоченными Эрнест Мингазов на пресс-брифинге в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В числе регионов с высоким уровнем поддержки предпринимательства в текущий кризисный период Мингазов назвал Ульяновскую область, Ленинградскую область, Карелию, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманскую область, Приморский край и Тюменскую область.

Практически во всех данных регионах приняты широкие налоговые послабления, предусмотрено полное освобождение, а не отсрочка от аренды платежей за государственное и муниципальное имущество, предусмотрены льготные кредиты. Кроме того, каждый из данных регионов предпринял собственные меры поддержки.

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