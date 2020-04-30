Москва, , 14:19 — REGNUM По данным соцопросов, доля компаний, приостановивших деятельность, увеличилась за неделю чуть больше чем на 2%. Об этом 30 апреля заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов на пресс-брифинге в режиме онлайн, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Титов сообщил, что 56,16% бизнесменов, принявших участие в исследовании, ответили, что временно остановили деятельность своей компании. По сравнению с прошлыми результатами опроса данный показатель увеличился на 2,16%. Больше половины респондентов (63,03%) отметили, что спрос на их продукцию или услуги сократился на 50% и более. Данный показатель увеличился на 3,23% за прошедший период. При этом, (28,7%) от общего числа опрошенных ответили, что спрос на их продукцию/услуги снизился на 91% и более.

«Остановка произошла в очень больших масштабах, но за неделю она не очень вросла. Больше всего остановок произошло в сфере культуры и искусства, бытовых услуг, в сфере общественного питания. Меньше всего это коснулось торговли продуктами питания, сельского хозяйства и перевозка грузов не сильно пострадала по сравнению с другими», — сказал Титов.

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