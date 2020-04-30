Ульяновск, , 14:10 — REGNUM Ульяновский автозавод (УАЗ) начал продавать автомобили через сервис онлайн-покупки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данный сервис позволит минимизировать контакты между продавцом и покупателем. Главное, что клиенты УАЗа теперь получили возможность приобрести автомобиль не выходя из дома.

В первую очередь для покупки автомобиля УАЗ теперь нужно воспользоваться сайтом компании, где можно выбрать понравившийся автомобиль, а также уточнить есть ли машина в наличии. Затем после того, как заявка на авто будет отправлена, с клиентом связывается дилер и уточняет все остальные моменты.

Договор купли-продажи автомобиля придет на указанную почту клиенту, который затем вносит предоплату. Кроме того, клиент может воспользоваться кредитом.

На завершающем этапе оговаривается время и дата доставки машины на дом. Однако получить автомобиль можно и в специальной зоне дилерского салона, которая была обработана дезинфицирующими средствами.

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод совместно с компанией «Люкс Форм» представили в России кемпер на базе «буханки», который получил название «Байкал».

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