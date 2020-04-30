Милан, Италия, , 13:57 — REGNUM По данным за март 2020 года, уровень безработицы в Италии снизился до 8,4% в сравнении с 9,3% в феврале 2020 года, сообщили в национальной службе статистики Istat в четверг, 30 апреля.

Сейчас в Италии 2,13 миллиона безработных. За год их число снизилось на 570 тысяч (на 21%).

Число граждан, ищущих работу, по данным за март (первый месяц общенационального карантина в Италии) снизилось на 11,1% до 267 тысяч.

При этом одновременно с сокращением числа безработных несколько сокращается и число занятых (до 58,8% граждан трудоспособного возраста). Растет доля так называемых «неактивных» граждан (сейчас их 35,7%), ничего не сообщающих государству о своей занятости или желании обрести таковую.

По данным на 29 апреля, в Италии умерли 27 682 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 323. Днем ранее показатель увеличился на 382. Выздоровели 71 252 человек, за день этот показатель увеличился на 2311 (днем ранее — на 2317). Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 2086 (днем ранее — на 2091). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 203 591. В настоящее время заражены 104 657 человек— на 548 меньше, чем днем ранее, этот показатель в течение всей последней недели снижается.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов. Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 2-3% ВВП, полагают эксперты.

Правительственные проекты финансовой поддержки экономики предполагают выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. Предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане начали получать из бюджета единовременную выплату в 600 евро, также они могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро.

C 4 мая 2020 года ограничения будут смягчены, к работе смогут вернуться около трех миллионов человек. Заведения общественного питания смогут продавать еду навынос, разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом с соблюдением норм санитарной безопасности, но большая часть ранее введенных ограничений останется в силе. Предприятия розничной торговли возобновят работу 18 мая, бары и рестораны — 1 июня, школы — 1 сентября.