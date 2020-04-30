Москва, , 13:34 — REGNUM Верховный суд России сообщил, что в условиях нерабочих дней, объявленных для борьбы с распространением коронавируса, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, можно приостановить на полгода, говорится 30 апреля в обзоре ВС по вопросам судебной практики в период самоизоляции.

Такое право на изменение условий кредитного договора предоставляется заемщику при наличии следующих условий: размер кредита не превышает максимум, установленный правительством; доход заемщика или совокупный доход всех заемщиков снизился более чем на 30% по сравнению со средним доходом за 2019 год; на момент обращения не действует льготный период.

Также в суде уточнили, что заемщик может быть освобожден от ответственности на основании статьи 401 ГК РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, если нарушение обязательства произошло не по его вине. К примеру, если заемщик не мог воспользоваться системой онлайн-платежей, а также не мог совершать платежи обычным способом.