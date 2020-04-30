Москва, , 13:16 — REGNUM В первом квартале 2020 года продажи автобусов на вторичном авторынке России достигли 5,4 тыс. экземпляров — на 7% больше, чем год назад. Об этом 30 апреля сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Стоит отметить, что более половины продаж на вторичном рынке автобусов (52%) в России приходятся на отечественный бренд «ПАЗ». Всего за первые три месяца текущего года в стране было перепродано 2,8 тыс. автобусов. Это на 4% больше, чем год назад.

Второй по популярности маркой автобуса на вторичном российском рынке в России стал бренд «ЛИАЗ». За отчётный период было перепродано 325 единиц данной техники — на 89% больше, чем в прошлом году.

Третье место разделили автобусы корейской компании Hyundai и отечественного производителя «НЕФАЗ». Их было продано на вторичном рынке по 324 единицы.

Напомним, с января по март 2020 года в РФ было куплено 3448 новых автобусов, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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