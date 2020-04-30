Сеул, , 13:16 — REGNUM В 2019 году среднегодовая заработная плата сотрудников государственных учреждений в Южной Корее составила около 70 млн вон (~$58 тыс.). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства стратегии и финансов.

Согласно опубликованным данным, среднегодовая заработная плата одного сотрудника из 362 госучреждений составила 67,79 млн вон (~$56 200), что на 0,1% больше, чем годом ранее.

Известно, что темпы роста зарплат в 2016 году составили 2%, в 2017 году — 1,5%, в 2018 году — 1%.

Отмечается, что самая высокая средняя заработная плата была зафиксирована у сотрудников Национального института науки и технологий Ульсана (112,46 млн вон, ~$93 200), Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций (111,61 млн, ~$92 500) и Korea Investment Corporation (110,92 млн вон, ~$92 тыс.).