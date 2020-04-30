Калуга, , 16:35 — REGNUM В Калужской области 34 предприятия-участника регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», организовали переобучение персонала и повышение квалификации своих сотрудников. Об этом 30 апреля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве труда и социальной защиты.

По данным ведомства, направлены на обучение 120 работников предприятий-участников проекта. Это АО «ЭЛМАТ», ОАО «Агрисовгаз», ООО «Телеметрия», АО «Витасоль», АО «Стройполимеркерамика», ООО «Агро-Инвест». Из них 59 человек завершили обучение и получили новые знания по программам «Бережливое производство», «Руководство по применению СММI 2.0».

В сложившейся эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией, обучение специалистов проводится дистанционно или с применением онлайн-технологий, напомнили в калужском министерстве.

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