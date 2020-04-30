Киев, , 13:05 — REGNUM Проведенные Украиной тестовые поставки подтвердили возможность полностью обеспечить газом Польшу в случае прекращения или сокращения поставок топлива с территории России.

Соответствующее заявление сделал 30 апреля генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник заявил, что тестовые поставки были проведены, поскольку 18 мая заканчивается транзитный контракт между Польшей и Россией, а никаких новых договоренностей между сторонами не достигнуто.

Вместе с тем Макогон не уточнил, кто выступил заказчиком тестовых поставок — польская сторона или украинская.

«С целью подготовки к различным возможным сценариям развития ситуации по заказу ряда трейдеров были проведены тестовые поставки газа из Словакии в Польшу через ГТС Украины, а также поставки из ПХГ Украины в Польшу», — отметил он.

Таким образом, подчеркнул представитель Киева, Украина еще раз доказала, что продолжает оставаться важным элементом энергетической безопасности Европы.

ИА REGNUM напоминает, что в прошлом году Украина предлагала похожую схему работы для Молдавии — «в случае трудностей с Газпромом». В Киеве предполагали, что Молдавия сможет пользоваться ГТС Украины для доставки газа из ЕС по т.н. «реверсной схеме» и полностью отказаться от российского газа.