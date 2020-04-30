Оренбург, , 13:07 — REGNUM В Оренбургской области отмечен рост безработицы. Об этом в эфире ГТРК «Оренбург» сообщил начальник отдела трудоустройства и специальных программ министерства труда и занятости населения региона Сергей Латышев.

Он проинформировал, что с начала 2020 года за содействием в поисках подходящей работы в службы занятости обратились более 26 тыс. человек, что на 6 тыс. человек больше, чем за аналогичный период 2019 года.

На сегодняшний день на учете состоит примерно 18 тыс. безработных. «Если сравнивать с 1 апреля текущего года, то рост составил более 4 тыс. человек», — сказал Латышев.

В областном банке вакансий содержится порядка 6 тыс. предложений работодателей.

Напомним, в Оренбургской области с 1 апреля действует режим самоизоляции граждан.