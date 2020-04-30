Джакарта, , 13:02 — REGNUM По оценкам Банка Индонезии, экономический рост государства в 2021 году будет в диапазоне от 6,6 до 7,1%, сообщает Antara.

«Экономический рост в 2021 году будет расти высокими темпами, достигнув примерно 6,6−7,1%», — заявил управляющий Банка Индонезии Перри Верджайо.

По его словам, увеличение дефицита бюджета может стимулировать увеличение расходов, необходимых для повышения экономической эффективности.

Кроме того, увеличение глобального экономического роста также может стимулировать экспорт Индонезии.

В Банке Индонезии отметили, что экономические показатели в 2021 году также будут поддерживаться за счет поощрения иностранных и внутренних инвестиций.

Напомним, ранее Банк Индонезии прогнозировал экономический рост в диапазоне чуть более 2% в 2020 году из-за вспышки эпидемии коронавируса. Средний обменный курс индонезийской рупии в 2020 году, по оценкам, находится в диапазоне 15 100 — 15 500 рупий за доллар США.

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