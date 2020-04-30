Берлин, , 12:53 — REGNUM Американская компания Ford намерена возобновить работу большинства своих европейских заводов с 4 мая. Об этом сообщает Automotive News.

Компания возобновит производство автомобилей на своих заводах в Саарлуисе и Кельне (Германия) в Крайове (Румыния), в Валенсии (Испания), а также в Гольчуке и Йеникой (Турция).

Кроме того, с начала мая начнет работать завод Ford по производству двигателей в Кельне и Крайове, а вот валенсийский моторный завод не возобновит работу до 18 мая.

По словам представителя компании, два завода по производству двигателей в Великобритании будут открыты «позднее». При этом производство двигателей на турецком заводе в Эскишехире было возобновлено 27 апреля.

Сообщается также, что производство на предприятиях Ford будет возобновляться постепенно, заводы не будут работать на полной скорости в течение «нескольких месяцев». Работа на них будет осуществляться с учетом всех необходимых мер безопасности от коронавируса.

Ранее стало известно, что работа автозаводов General Motors, Ford и Fiat Chrysler в Соединенных Штатах будет возобновлена с 18 мая.

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