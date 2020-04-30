Санкт-Петербург, , 12:58 — REGNUM Дефицит петербургского бюджета может быть увеличен вдвое в 2020 году. С таким предложением выступает комитет финансов Петербурга, который опубликовал проект корректировки городского бюджета.

Доходы городской казны в 2020 году сокращаются с планируемых 674,9 млрд до 573,1 млрд рублей.

Расходы также падают с 727,7 млрд до 677,2 млрд рублей.

Дефицит бюджета составит вместо предполагавшихся до коронавируса 52,7 млрд вдвое больше — 104 млрд рублей.

Объем адресной инвестиционной программы власти собираются сократить со 101 млрд до 67,6 млрд рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга Петербурга вместо 107 млрд поднимут до 132 млрд рублей.

Ранее эксперты предсказывали ИА REGNUM, что дефицит бюджета Петербурга в текущем году может превысить 100 млрд рублей.

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