Киев, , 12:48 — REGNUM Большая прибыль госкомпании «Укрзализныця» (отвечает за функционирование железной дороги на Украине) получена только «на бумаге» за счёт курсовой разницы, заявил 30 апреля эксперт по вопросам инфраструктуры Александр Кава.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно, что «Укрзализныця» получила по итогам прошлого года 2,988 млрд грн чистой прибыли, что в 15 раз превышает показатель прошлого года. В правительстве подали уже информацию как доказательство правильности «реформ» в исполнении нынешней власти.

Кава же обращает внимание, что благодаря снижению курсе гривны в конце года до 23,69 грн за доллар (при том, что в бюджет закладывался курс 29,4 грн) была проведена переоценка валютных финансовых обязательств компании, которые и дали всю бухгалтерскую прибыль за год.

«Эта прибыль — только на бумаге. Если бы прибыль компании была реальная, то очевидно, что никто бы не понижал кредитный рейтинг компании и не вводил бы 4-недельную рабочую неделю для сотрудников», — заявил эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что 15 апреля правительство Украины уволило Желько Марчека с должности и.о. председателя правления «Укрзализныци», назначив на эту должность Ивана Юрика. В прошлом году госкомпанию возглавлял Евгений Кравцов — менеджер, близкий к правительству Алексея Гончарука.