Москва, , 12:44 — REGNUM В апреле рубль после мрачного первого квартала начал довольно уверенно навёрстывать упущенное: к концу месяца российская национальная валюта укрепилась на 6,5% к доллару США и на 7% к евро, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Рубль постепенно возвращается на позиции первой декады марта, хотя до минимумов начала 2020 года пока ещё далеко. Это связано с разными факторами, и главные из них — факторы постепенной победы ряда стран над эпидемией; прежде всего, конечно, Китая, где к концу апреля снята большая часть карантинных ограничений, а промышленные предприятия восстановили работу.

В России в конце апреля после обращения президента РФ Владимира Путина к главам регионов и народу появилась надежда на лучшее. В частности, на то, что после первой декады мая начнётся поэтапная отмена ограничений, связанных с режимом самоизоляции.

Если отмена начнётся, это может стать одним из ключевых факторов укрепления рубля в мае. Ещё одним важным фактором станет вступление в силу условий нового соглашения ОПЕК++ о сокращении добычи нефти с 1 мая.

Напомним, что это сокращение окажется беспрецедентно глубоким за всю историю существования ОПЕК и ОПЕК+ в старом формате: добыча нефти будет сокращена участниками соглашения на 9,7 млн баррелей в сутки, в том числе Россия и Саудовская Аравия сократят добычу на 2,5 млн баррелей в сутки каждая.

Однако в полной мере нефтяной рынок оценит итоги майского сокращения добычи только в начале июня, когда станут известны первые цифры по выполнению участниками ОПЕК+ плана по сокращению добычи.

В любом случае можно будет ожидать, что цена Brent вернётся на уровень в $30 и выше до конца мая, так как сокращение предложения сырой нефти будет сказываться на рынке.

В мае ни ФРС, ни Банк России не будут проводить заседаний по процентным ставкам, так что факторы монетарной политики в мае не окажут существенного влияния на курс рубля.

В течение мая, скорее всего, ожидаются колебания доллара к рублю в рамках 73−78 руб., курса евро к рублю — в коридоре 78−84 руб.», — высказала своё мнение эксперт.

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