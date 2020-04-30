Москва, , 12:41 — REGNUM Россия располагает всеми необходимыми ресурсами для проведения сезонных полевых работ. Об этом сообщает 30 апреля пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Посевная кампания в России проходит в штатном режиме», — отметили в министерстве и добавили, что темпы кампании существенно превышают прошлогодние.

В южных регионах страны уже приступили к сбору земляники, дефицита работников нет. В стране наблюдается переток в сельское хозяйство работников из других сфер экономики, по занятости городских жителей в АПК лидируют в числе прочих Волгоградская и Астраханская области, указано в сообщении.

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