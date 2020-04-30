Стокгольм, , 12:44 — REGNUM 30 апреля правительство Швеции представило ранее анонсированный шестой пакет антикризисных мер, направленный на поддержку пострадавших бизнесов во время пандемии коронавируса. Об этом 30 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

Журналисты отмечают, что правительство страны готово инвестировать более $390 миллионов в шведские компании. На получение помощи смогут рассчитывать, чей товарооборот до кризиса оценивался в более чем $25 000, а его потери составили 30%.

Теперь до 180 000 шведских компаний смогут иметь право на поддержку со стороны государства.

«Это соответствует 3% ВВП, что является крайне всеобъемлющей мерой», — заявила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.