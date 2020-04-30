Пекин, , 12:31 — REGNUM Экологически ответственного финансирования зарубежных проектов потребовали экологи от Китая. Соответствующее обращение министерству торговли и Банку развития Китая направили международная экологическая коалиция «Реки без границ» и еще 260 общественных объединений из 55 стран мира (включая 13 организаций из России).

Как сообщили ИА REGNUM 30 апреля в экокоалиции, Китай после эпидемии коронавируса призвали поддерживать только высококачественные проекты в странах так называемого «Шёлкового Пути».

Обращение экологов вызвано намерением китайского правительства направить большой объём финансовой поддержки китайским проектам за рубежом, чтобы минимизировать воздействие на них пандемии SARS-CoV-2.

Для выбора высококачественных проектов, по словам экологов, следует использовать ряд экологических и социальных критериев. В частности, необходимы консультации с местными жителями в рамках каждого проекта, достоверные оценки воздействия проектов на окружающую среду, равноправный диалог со всеми затронутыми проектом сторонами, полное информирование о проекте местных жителей на разных этапах планирования и так далее.

Экологи также убеждены, что проекты не должны оказывать негативного воздействия на объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и иные международно признанные ценности, на особо охраняемые природные территории, девственные леса, реки, животных.

«Ничего специфически «китайского» в наших требованиях нет, они применимы ко всем инвесторам, однако в прошлом общепринятые социально-экологические правила часто нарушались именно китайскими компаниями и их местными партнёрами», — прокомментировал международный координатор экологической коалиции «Реки без границ» Евгений Симонов.

По его словам, сейчас «есть все основания верить», что обращение будет услышано и учтено: у Китая после пандемии стало меньше денег на иностранные инвестиции.

К своему обращению экологи приложили список 60 крупных проектов с китайским участием в странах Шёлкового Пути, которые «наглядно демонстрируют негативные социально-экологические последствия». В список вошли и несколько российско-китайских начинаний. Это Амазарский целлюлозно-промышленный комплекс с собственным пограничным переходом в Забайкальском крае, лесопромышленный проект компании «Хенда — Сибирь», Зашуланский угольный разрез в заповедном Красночикойском районе Забайкалья, газопровод «Сила Сибири — 2», канал «Евразия», все угле‑ и нефтегазовые проекты так называемого «Ледяного Шёлкового пути».

«В совокупности собранные со всего мира 60 примеров некачественных проектов с китайским участием угрожают 12 объектам Всемирного наследия ЮНЕСКО, 20 международным водно-болотным угодьям и 34 заповедникам и национальным паркам», — уточнили в экологической коалиции «Реки без границ».

Под угрозу ставятся более 600 редких и эндемичных видов фауны и флоры, 45 нетронутых речных экосистем, 48 иных ценных природных местообитаний. В десятках случаев проекты осуществляются без согласия общин коренного населения, 13 проектов «чреваты международными конфликтами», 49 — сопряжены с острыми местными спорами.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время мир переживает пандемию коронавируса. По данным Роспотребнадзора РФ, в мире по состоянию на 30 апреля зарегистрировано 3 216 777 подтверждённых случаев заражения коронавирусом.

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