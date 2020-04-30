Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Нефтяные хранилища в США заполнены на 61%, в них находится почти 398 баррелей нефти. Об этом сообщает Управление энергетической информации (EIA) минэнерго США.

Данные приведены по состоянию на 24 апреля. Хранилища могу вместить максимум 653,5 млн баррелей нефти.

Заполненность хранилищ в Кушинге в штате Оклахома достигла 81%, там находится 61,3 млн баррелей. На побережье Мексиканского залива и на Среднем Западе хранилища заполнены на 60% и 65% соответственно, в них находится 221,6 и 111,8 млн баррелей нефти.

Только за период с 13 марта по 24 апреля нефтяные запасы США увеличились на 16% или на 73,9 млн баррелей.

Как сообщало ИА REGNUM, хранилища стратегического нефтяного резерва США начали принимать сырьё частных компаний.

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