Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Импорт электроэнергии в Грузию в марте вырос на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные об этом 30 апреля опубликовала Национальная статистическая служба (Грузстат).

Также, согласно опубликованным данным, импорт электрической энергии в страну за первые три месяца вырос на 40%. А потрачено на закупку электроэнергии в течение первого кварта $28,993 млн, что на 25,7% больше, чем в прошлом году в этом же периоде.

При этом, отмечается, что марте в стране на 7,6% сократилось потребление электричества, что составило 1,05 млрд кВт-ч.

Напомним, у Грузии имеются свои гидроэлектростанции, а также вводятся в эксплуатацию новые, но страна закупает дополнительную электроэнергию в России и Азербайджане.

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