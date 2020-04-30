Аккра, , 11:56 — REGNUM К выходным, 2 — 3 мая, в Гане будет восстановлено внутреннее авиасообщение. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра авиации Ганы на брифинге.

Джозеф Кофи Адда сказал, что аэропорт Котока в столице страны, Аккре, был продезинфицирован, а другие аэропорты, в том числе в Кумаси, уже готовы принимать пассажиров. Адда подчеркнул, что социальное дистанцирование между пассажирами, использование масок и дезинфицирующих средств будет обеспечиваться после возобновления работы аэропортов.

Должностные лица здравоохранения также будут присутствовать в аэропорту для наблюдения за всеми пассажирами.

Внутренние авиалинии еще не получили инструкции от правительства о точной дате возобновления операций, сообщает корреспондент BBC в Аккре Томас Наади.

Напомним, что правительство Ганы приостановило внутренние рейсы 30 марта, когда в стране был введен частичный карантин. На прошлой неделе правительство отменило карантин, но границы страны по-прежнему остаются закрытыми.