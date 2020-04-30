Москва, , 11:54 — REGNUM Объём выданных в России ипотечных кредитов сократился вдвое с начала апреля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В ОКБ отметили, что в марте сегмент ипотечных кредитов продемонстрировал колоссальный рост. В апреле ситуация здесь была лучше, чем в других сегментах — падение было лишь двукратным, так как закрывались сделки купли-продажи недвижимости, запущенные до ограничительных мер.

В первом квартале 2020 года в России было выдано свыше 305 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 755 млрд рублей. Это на 18% больше по количеству и на 32% больше по объему по сравнению с первым кварталом прошлого года. В марте показатели превышали прошлогодние на 30% и 45% соответственно, указали в ОКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, доля одобрения банками заявок граждан по всем кредитам уменьшилась с 30,6% в марте до 20,9% в апреле.

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