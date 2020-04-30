Стокгольм, , 14:00 — REGNUM Сектор услуг в Швеции находится в глубочайшем кризисе за всю историю, и его условия будут только ухудшаться для деятельности многих компаний. Это показывает отчет организации работодателей Almega. Экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции будут сказываться на рынке услуг и дальше. Об этом 29 апреля сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«В сфере услуг дела идут очень плохо. Этот кризис, который мы наблюдаем сейчас, является самым глубоким кризисом в секторе услуг, который мы когда-либо пережили, и он уникален тем, что затронул как ту сферу услуг, которая обслуживает домашние хозяйства, так и ту, которая предоставляет услуги промышленным компаниям и экспортным фирмам», — заявил главный экономист Almega Патрик Джойс.

Свою экономическую оценку Almega основывала на данных как из Государственного института экономических исследований, так и из разговоров с представителями шведского бизнес-сообщества и профсоюзов. По всем показателям для сектора услуг в апреле наблюдается огромный спад. Поскольку в первые месяцы года спрос в различных отраслях промышленности был относительно стабильным, в апреле эта ситуация изменилась наихудшим образом.