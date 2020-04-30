Тбилиси, , 10:31 — REGNUM Государственное агентство нефти и газа Грузии 27 апреля направило американской нефтегазовой компании «Фронтера» уведомление о расторжении контракта о долевом распределении продукции. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба Корпорации нефти и газа Грузии.

Сообщается, что решение расторгнуть контракт было принято на основании вердикта Международного арбитражного трибунала, который признал нарушения со стороны «Фронтеры». Также отмечается, что автоматическое расторжение контракта произойдет 27 июля.

Напомним, ранее представители Корпорации нефти и газа Грузии заявили, что арбитраж по спору между правительством Грузии и компанией из США вынес решение 17 апреля. Он признал, что «Фронтера» в нарушение договора не возвращала государству участки земель, где не велась разработка и разведка ресурсов. Причем это составляло 99% от всей территории, полученной американской компанией в Грузии.

Стоит отметить, что ранее «Фронтера» обвинила грузинские власти в распространении ложной информации о решении трибунала.

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