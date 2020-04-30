Москва, , 10:26 — REGNUM После некоторых колебаний во второй половине дня 29 апреля котировки нефти марки Brent пошли в рост и завершили день над уровнем $24 за баррель. 30 апреля фьючерсы продолжают дорожать и в моменте достигали зоны $26,60, после чего откатились под $26, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Всплеск оптимизма на рынке черного золота связан с появлением первых признаков ожиданий восстановления спроса на энергоносители. Об этом говорят детали вчерашнего отчета минэнерго США, согласно которым запасы бензина в стране на прошлой неделе сократились на 3,67 млн баррелей вместо ожидавшегося роста на 2,5 млн.

Более того, запасы сырой нефти выросли не так сильно, как опасались инвесторы. О начале восстановления спроса также накануне упомянул российский министр энергетики Александр Новак.

В пользу дальнейшего формирования ожиданий улучшения показателей потребления говорит постепенное ослабление и снятие ограничений, введенных в связи с глобальным карантином в условиях пандемии коронавируса.

Дополнительную поддержку рынок получает, предвкушая вступление в силу сделки ОПЕК+ об ограничении добычи. Также бычьим фактором для рынка является тот факт, что впервые почти за 20 лет Норвегия решила внести свою лепту в восстановление рынка и сократить добычу нефти.

Все эти факторы в сочетании с общим позитивным настроем инвесторов в отношении рисковых активов предполагает дальнейшие попытки восстановления котировок в ближайшей перспективе.

При благоприятном сценарии Brent может отвоевать уровень $26 за баррель до конца дня, но в силу сохранения рисков на определенном этапе у игроков может возникнуть желание зафиксировать прибыль», — считает эксперт.

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