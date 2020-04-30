Амстердам, , 09:48 — REGNUM Приблизительно каждый пятый предприниматель в Нидерландах обратился к муниципальным властям за дополняющими доход выплатам. Такую оценку даёт Министерство социальных дел на основе проведённой среди муниципалитетов инвентаризации.

В министерстве высказали предположение, что общее число предпринимателей, обратившихся за поддержкой, может составить 324.000 человек. Бóльшая часть из них относится к фрилансерам. Однако работодатели также могут рассчитывать на поддержку.

Поддержка предназначена для всех предпринимателей, чей доход опустился ниже социального минимума и рабочая неделя которых составляла как минимум 23,5 часов.