Париж, , 09:42 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что открыт для переноса даты начала летней распродажи, которая обычно стартовала 24 июня, сообщает Le Figaro.

«24 июня слишком рано. Я открыт для переноса этой даты либо на начало июля, либо, если кто-то пожелает, отложить на более поздний срок, после лета», — заявил министр.

Издание отмечает, что некоторые трейдеры просили отложить начало летних распродаж «не позднее 1 июля» и продлить этот период на шесть недель, до 11 августа включительно. Конфедерация французских торговцев попросила отложить начало летних распродаж до 22 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что рынок пива в этом году упадет как минимум на 30−40% во Франции.

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