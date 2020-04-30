Москва, , 09:00 — REGNUM В Москве на портале поставщиков столичные предприниматели в I квартале заключили с региональными поставщиками больше 20 тыс. контрактов, сообщается на портале градоначальника.

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Сумма сделок за январь-март составила 2,7 млрд рублей. В настоящее время на портале зарегистрировано 40% российских предпринимателей.

Доступ к системе «Портал поставщиков» имеют как московские, так и региональные предприниматели. Бизнесмены из любого региона могут воспользоваться единым ресурсом.

Как сообщало ИА REGNUM, для предпринимателей на сайте «Малый бизнес Москвы» доступны 11 онлайн-сервисов.

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