Сеул, , 08:47 — REGNUM Южнокорейская авиакомпания Asiana Airlines возобновит перелёты по маршруту Инчхон — Сан-Франциско, приостановленные в 2013 году из-за жёсткой посадки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на отраслевые источники.

По данным источников, рейс, который планируется запустить 1 мая, будет выполняться три раза в неделю (по средам, пятницам и воскресеньям).

Напомним, что в июле 2013 года самолёт южнокорейской авиакомпании разбился при посадке в международном аэропорту Сан-Франциско. В результате аварии погибли три человека, 187 получили травмы.

Отмечается, что с 1 мая Asiana Airlines также возобновит полёты по маршруту Инчхон — Нарита.

9 марта авиакомпания приостановила полёты по всем японским маршрутам из-за ограничительных мер, принятых правительством Японии в связи с коронавирусом.