Москва, , 08:42 — REGNUM Власти Москвы приняли решение не отключать услуги ЖКХ, если у москвичей накопятся долги за «коммуналку», сообщается на портале градоначальника.

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Должникам не будут начислять пени и штрафы за неуплату за газо-, электро-, водо‑ и теплоснабжение. Запрет будет действовать до 1 января 2021 года.

Также жители Москвы и не получат пени за просрочку взносов за капремонт домов. Горожане освобождены от уплаты с 1 апреля до 30 июня 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса правительство РФ приняло решение о введении моратория на штрафы для населения за долги по оплате услуг ЖКХ.

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